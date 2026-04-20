Телеведущий Соловьев потребовал признать Боню иноагентом
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» призвал признать иностранным агентом блогера Викторию Боню и сообщил, что попросил главу СК России Александра Бастрыкина проверить ее.

В эфире Соловьев заявил, что попросил Бастрыкина дать оценку деятельности Бони. Он также задался вопросом, адресованным Минюсту, почему она все еще не иноагент.

«А почему [Боня] до сих пор не иностранный агент?» — спросил телеведущий.

Он утверждает, что через Боню в России якобы «раскачивают обстановку». Отдельно журналист напомнил, что в 2020 году во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом она согласилась высказаться против внесения поправок в Конституцию России в социальных сетях.

До этого Виктория Боня обвинила экс-коллегу по «Дому-2» Ксению Собчак в сборе компромата против нее. Боня уверена, что сейчас команда Собчак предлагает большие деньги людям за интервью, которое выставило бы ее в плохом свете. По мнению телеведущей, в ближайшее время в сети появятся «вбросы» и недостоверная информация против нее. Блогерша уверена, что к этому приложит руку Собчак.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.

 
