На Западе рассказали об ударе Ирана по США

Иран сорвал планы США, предложив открыть Ормузский пролив, из-за чего он остается закрытым. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.

«Одно из возможных объяснений продолжения блокады Ормузского пролива заключается в том, что администрация США планировала завершить все каким‑то военным взрывом. <...> Такие планы <...> действительно существовали, но Иран их сорвал, фактически предложив открыть пролив», — сказал он.

17 апреля МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Власти США поблагодарили Тегеран, однако подчеркнули, что американский флот продолжит блокаду иранских портов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.