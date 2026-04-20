«Киевские нелюди»: ВСУ тяжело ранили чиновника из Херсонской области

Заместитель главы Великолепетихского муниципального округа в Херсонской области Дмитрий Толчеев тяжело ранен при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром киевские нелюди атаковали Великую Лепетиху — ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев», — написал Сальдо.

По его словам, удар БПЛА пришелся по жилому сектору. По предварительным данным, в атаке были задействованы не менее трех дронов.

Толчеева с тяжелыми ранениями экстренно госпитализировали в Геническую Центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая помощь. Сальдо описал замглавы округа как человека, который помогает жителям в непростых условиях и работает на благо своей земли. Губернатор выразил уверенность, что ВСУ целенаправленно ударили по чиновнику.

До этого Сальдо заявил, что на его жизнь неоднократно покушались, начиная с 2022 года. Он отметил, что эти попытки и намерения продолжаются, но российские спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы их предотвратить.

В попытке покушения на Сальдо подозреваются трое граждан Украины — Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки. В июле 2022 года они пытались подорвать губернатора. Дело рассматривает по существу Южный окружной военный суд.

Ранее Сальдо сообщил о планах Киева опустошить Херсонскую область.