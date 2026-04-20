Россиянам раскрыли новый принцип контроля за банковскими переводами

Усиление контроля за банковскими переводами россиян не предполагает введение «тотальной проверки всех подряд». Эта мера в первую очередь направлена на наведение порядка в зоне серых доходов, выпадавших из поля зрения. В зону риска в первую очередь попадут те, кто ведет бизнес через личные карты без официальной регистрации, объяснил RT президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер.

Новые меры являются логичным продолжением работы, которую ФНС давно ведёт, контролируя в первую очередь сделки с недвижимостью и автомобилями. Так, если доходы не декларируются, то у гражданина запрашивают подтверждающие документы – это обычная практика, которая сегодня выходит на новый уровень за счёт автоматизации, отметил Леер.

«Если раньше доступ к банковским счетам физлиц возможен только в рамках конкретной налоговой проверки, то теперь предполагается переход к автоматическому обмену данными между ЦБ и ФНС, ― пояснил он. ― Это означает, что налоговая будет видеть не отдельные эпизоды, а общую картину поступлений на счета и сможет выявлять системные признаки дохода без запуска ручных процедур».

Именно незадекларированные доходы будут контролироваться в первую очередь, причём речь идёт о регулярных переводах и поступлениях – например, если деньги на карту поступают с определённой периодичностью от многих отправителей в значимых объемах. В зону риска попадут граждане, фактически ведущие бизнес через личные карты и получающие на них оплату за товары и услуги, избегая при этом регистрации, не используя кассу и не получив статус самозанятого, объяснил эксперт. В том числе это люди, сдающие жильё, занимающиеся репетиторством, оказывающие услуги в косметологии и так далее.

Обычные бытовые переводы под контроль не попадут – такие, как возврат долга, соцвыплаты, перевод родственнику, заверил аналитик.

«Даже частые переводы сами по себе не являются проблемой, если за ними не стоит экономическая деятельность, ― добавил он. ― Фокус смещён именно на те случаи, где личные счета используются как замена полноценной предпринимательской инфраструктуры».

В ФНС до этого сообщили, что основанием для контроля за переводами физических лиц станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей. Отмечается, что эта мера, предположительно, затронет 3% экономически активного населения России Добросовестным гражданам контроль не грозит, заверили в налоговой.

Ранее стало известно, кого затронут новые тарифы за переводы по СБП.

 
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
