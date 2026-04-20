Си Цзиньпин выступил с заявлением по Ормузскому проливу

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе, пояснив, что это отвечает международным интересам. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, это отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества», — сказал он.

Лидер Китая уточнил, что придерживается принципов добрососедства, развития, безопасности и сотрудничества. По его словам, региональным странам необходимо «взять в свои руки собственное будущее и судьбу, способствуя прочному миру и стабильности в регионе».

17 апреля МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Власти США поблагодарили Тегеран, однако подчеркнули, что американский флот продолжит блокаду иранских портов.

