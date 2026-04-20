Суд изъял активы у экс-главы отдела ФССП на Кубани

Суд утвердил изъятие активов на 138 млн рублей экс-главы отдела ФССП на Кубани
Краснодарский краевой суд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции об изъятии активов, признанных коррупционными, у бывшего начальника межрайонного отдела ГУФССП по Краснодарскому краю Ивана Квашуры и его родственников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края в Telegram-канале.

В частности, взыскание было обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания площадью 771 квадратный метр, две квартиры площадью 138,8 квадратного метра, расположенные в Краснодаре, а также на сумму более 77 млн рублей. Решение суда было обжаловано.

Согласно сообщению пресс-службы, после проверки доводов аппеляционной жалобы судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции, признав его законным и справедливым.

Квашура ранее занимал должность начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю.

15 апреля прокуратура подала иск об изъятии имущества к экс-начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому. речь идет о 56 объектах движимого и недвижимого имущества, в том числе жилых и нежилых помещениях, земельных участках, автомобилях премиум-класса общей стоимостью более 500 млн рублей.

Ранее суд изъял активы министра Кубани на сотни миллионов рублей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

