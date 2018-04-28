Норвежская писательница объехала Россию по кругу и предсказала развал страны

Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала 14 граничащих с Россией государств, чтобы написать книгу «Граница», сообщает издание Berlingske.

Фатланд проехала из Северной Кореи в Норвегию, ее путешествие длилось 259 дней. За это время она пришла к выводу, что бывшие советские республики все еще живут под влиянием России, и страна якобы будет пытаться их вернуть. «Россия всегда будет хотеть вернуть районы, которые ранее были ее частью. В российском сознании такие области, как Казахстан и Беларусь, являются русскими», — пишет она в своей книге.

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По словам писательницы, оношения между Россией и ее соседями — это отношения старшего брата с младшими, что касается и Норвегии. Эрика уверена, что Россия попытается еще больше расшириться за счет некоторых из этих стран и в итоге рухнет.

«Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Сложно говорить о датах, но через 100 лет границы будут выглядеть не так, как сейчас. Российская граница станет короче», — предсказывает Фартланд.