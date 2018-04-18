Суд продлил арест Серебренникова

Басманный суд Москвы продлил арест режиссера Кирилла Серебренникова до 19 июля 2018 года, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2018 года», — сказал судья Артур Карпов.

Реклама

Также был продлен арест до 19 июля директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Кроме того, был продлен арест бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года.

Ранее стала известна дата выхода фильма Кирилла Серебренникова «Лето» в прокат.