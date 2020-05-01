Отменены два киберспортивных ЧМ. В 2019-м там разыграли $64 млн

В связи с пандемией коронавируса чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 2020 — был перенесен на неопределенный срок. Как сообщили организаторы, скорее всего, он состоится не раньше 2021 года. Изначально одно из главных событий в мире киберспорта было запланировано на август этого года и должно было пройти на арене в шведском Стокгольме, вмещающей до 16 тыс. зрителей.

«После тщательной оценки чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, мы приняли непростое решение по переносу The International. Мы рассматривали разные варианты новых дат, однако вполне вероятно, что событие произойдет в 2021 году. [Учитывая обстоятельства], мы не думаем, что у нас будет достаточно уверенности, чтобы сообщить новые даты в ближайшем будущем», — заявили организаторы.

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Решение о переносе чемпионата мира в Dota-сообществе в целом поддержали и (с грустью) приняли. Так, тренер и аналитик Мюриэль «Kips» Хейсман назвала произошедшее «естественным» в свете сложившейся в мире ситуации. «Это может звучать странно, но перенос The International кажется естественным. Мир поставлен на паузу. Мы вернемся, когда придет время», — написала она в социальных сетях.

В свою очередь Джонатан «Loda» Берг, чемпион The International 2013, а ныне наставник команды Alliance, выразил мнение, что — несмотря на перенос главного турнира года — сама игра в настоящее время «процветает», привлекая все больше и больше геймеров.

Особо тяжело (хоть и с долей юмора) на перенос отреагировал игрок команды OG Мартин «Saksa» Саздов — недавно он вошел в состав организации (выражаясь спортивным языком — клуба), которая выиграла два последних The International и считалась одним из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. «Начал играть за OG, и The International отменили. Пойду плакать», — заявил он.

Практически одновременно с чемпионатом мира по Dota 2 был отменен и главный турнир года по Fortnite — он должен был пройти в этом июле.

«До конца 2020 года все соревнования по Fortnite будут проходить в онлайн-режиме онлайн», — цитирует организаторов The Hollywood Reporter.

Чемпионаты мира по Dota 2 и Fortnite — с отрывом самые крупные в плане призовых киберспортивные турниры, победа на которых мгновенно делает счастливчиков долларовыми миллионерами. Так, на прошлогоднем (и первом в истории) планетарном первенстве по Fortnite разыгрывалось $30 млн (!), а его победителем стал 16-летний американец Кайл «Bugha» Джерсдорф, получивший $3 млн. Турнир, проходивший в Нью-Йорке, посетили более 20 тыс. человек, а в сети за ним следили свыше 2 млн зрителей.

Что касается The International, то впервые он прошел еще в 2011 году (и тогда его выиграла украинская команда Natus Vincere, до сих пор остающаяся единственной СНГ-организацией с титулом чемпиона мира). В 2019 году турнир впервые принимал Китай, и его победителями стали игроки команды OG, во второй раз кряду взявшие планетарное первенство. Призовой фонд соревнования составил $34,3 млн, а его триумфаторам (в Dota 2 играют пять на пять человек) досталось более $15 млн. Проходило событие в Шанхае на арене вместимостью 18 тыс. зрителей.

В октябре прошлого года журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. Лидером топа стал российская звезда Dota 2 Роман «Ramzes» Кушнарев, который недавно отпраздновал свое 21-летие. На момент публикации материала — согласно неофициальным данным — он заработал за карьеру более $1,7 млн призовых.