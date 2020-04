Плейлист недели: Ic3peak, Хаски, Mnogoznaal и Джеймс Блейк

Ic3peak и Хаски — «Весело и грустно»

Группа Ic3peak представила новый альбом «До свидания». Если «отвратительное сборище вампиров» (по версии Никиты Михалкова) вас не пугает, то, как обычно, тут русская тоска и никакой надежды. А фит с Хаски, который недавно засветился на релизе рэпера Zavet, уже традиция.

Джеймс Блейк — «You're Too Precious»

Джеймс Блейк сдержал обещанное во время прямого эфира в Instagram и выпустил сингл «You're Too Precious». Артист признался, что таким образом попытался поддержать поклонников в непростое время. Спокойствию у Блейка точно можно поучиться: несколько лет назад музыкант открыто заговорил о своей депрессии, а в 2019 году записал жизнеутверждающий альбом «Assume Form».

Эрл Свитшот и Maxo — «Whole World»

Вечно перспективный Эрл Свитшот продолжается сражаться с индустрией и сочиняет монотонную музыку — что-то между джазом и хип-хопом — без хуков и прочих прелестей жанра. Последний альбом артиста «Some Rap Songs» вышел в 2018 году.

Кали Учис — «i want war (but i need peace)»

Кали Учис в самоизоляции зря времени не теряла и выпустила мини-релиз «To Feel Alive». В него вошли четыре ранее неизданные песни, среди которых «honey baby (spoiled!)», сочиненная аж пять лет назад. За это время ар-н-би певица представила дебютник «Isolation». Спродюсировал EP Vegyn, приложивший руку к «Blonde» Фрэнка Оушена.

Mnogoznaal и «ЯАVЬ» — «План «Перехват»»

Рэпер из Коми Mnogoznaal (настоящее имя — Максим Лазин) выпустил альбом «Круг Ветров». В него вошли 12 песен, в том числе интро с певицей Елкой (она же «ЯАVЬ»).

Трэвис Скотт и Kid Cudi — «The Scotts»

Трэвис Скотт и Кид Кади неожиданно объединились под моникером The Scotts. Первый одноименный сингл был представлен Скоттом в рамках виртуального концерта в игре «Fortnite». Спродюсировали песню Dot Da Genius, Plain Pat и Take A Daytrip. На прошлой неделе Кади поделился треком «Leader Of The Delinquents», написанным еще в 2012 году во время работы над «Indicud».

The Killers — «Fire In Bone»

Группа The Killers опубликовала песню «Fire In Bone» с их предстоящего альбома «Imploding The Mirage». Сам релиз пластинки, запланированный на 29 мая, из-за коронавируса пришлось перенести на неопределенный срок.