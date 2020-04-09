Три года: Эмбер Херд грозит срок за клевету на Джонни Деппа

Голливудской актрисе Эмбер Херд может грозить до трех лет лишения свободы, если суд докажет факт фальсификации свидетельств против ее бывшего мужа, актера Джонни Деппа, по делу о домашнем насилии в ее отношении.

Речь идет о синяках, якобы оставленных Деппом во время драки между бывшими супругами, которые Херд представила суду в 2016 году. Представители защиты актера неоднократно заявляли, что следы побоев были нанесены самой Херд.

Чтобы доказать это, адвокаты Деппа требовали привлечь к делу в качестве свидетеля актера Джеймса Франко, который виделся с Херд вскоре после предполагаемого нападения Деппа. Сам Франко согласился дать показания только на условиях полной секретности и заявил, что в случае утечки расшифровок его допроса он будет требовать серьезную компенсацию.

Реклама

Помимо этого представители защиты звезды «Пиратов Карибского моря» хотели допросить владельца компании Tesla Илона Маска, состоявшего в отношениях с Херд.

«Мы заинтересованы в свидетельствах Джеймса Франко и Илона Маска, потому что у нас есть доказательства того, что они видели лицо Эмбер Херд в те дни и ночи, когда она утверждала, что мистер Депп ударил ее 21 мая 2016 года, и когда она пошла к суд с нарисованными «синяками», — говорил адвокат Адам Уолдман.

Доказательствами, о которых упоминал Уолдман, стали видеозаписи с камер наблюдения в доме Деппа. На них видно, что 21 мая Херд встретила Франко в лифте поздним вечером. На первом этаже актриса покинула кабину и вскоре вернулась в нее вместе с Франко. В самом лифте оба стояли в углу, представляющем собой «слепое пятно» для камеры наблюдения.

Несмотря на нежелание Франко предавать огласке свои показания, подозрения адвокатов Деппа подтвердила стилистка Херд Саманта Макмиллен, которая рассказала о другом случае, имевшем место в декабре 2015 года. Тогда, по словам актрисы, бывший муж оставил ей два синяка под глазами.

«На протяжении 16 декабря 2015 я видела, что у Херд не было никаких видимых отметин, синяков, порезов или повреждений на лице или на какой-либо другой части ее тела», — сказала она.

О том, что актрисе может грозить тюремный срок до трех лет, рассказали эксперты из юридической сферы, сославшиеся на 141 статью уголовного кодекса Калифорнии, в соответствии с которой незаконно «изменять, модифицировать, устанавливать, размещать, скрывать, изготавливать или перемещать любые физические объекты с намерением привлечения кого-либо к ответственности за преступление».

Помимо этого в случае с Херд адвокаты Деппа могут также обратиться к статье 132, оговаривающей ответственность за предоставление ложных доказательств, а также к статье 134, запрещающей подготовку сфальсифицированных доказательств.

Эксперты отдельно отметили, что ответственность по этим статьям может наступать даже в случае, если лицо, о котором идет речь, не представило сфальсифицированные доказательства, а лишь планировало сделать это.

Обвиняемый по этим статьям может быть освобожден от ответственности только в том случае, если совершая какие-либо манипуляции с доказательствами по уголовному делу он не знал о сути происходящего и действовал ненамеренно, то есть не рассчитывал, что его действия будут иметь какие-либо юридические последствия.