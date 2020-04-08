«Будем болеть вместе»: Лещенко нарушил карантин из-за Малахова

Лев Лещенко рассказал, что нарушил самоизоляцию под давлением Андрея Малахова. По словам певца, телеведущий пригласил его принять участие в программе, несмотря на то, что он соблюдал карантин после гастролей в США.

«На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, будем болеть все вместе!» — заявил Лещенко в эфире передачи «60 минут».

В ходе программы народный артист России отметил, что коронавирус у него протекал бессимптомно. На днях директор Лещенко Олег Дмитриев рассказал, что последние два теста на COVID-19 у исполнителя показали отрицательный результат. 6 апреля он выписался из инфекционной больницы в Коммунарке, куда был госпитализирован 26 марта.

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«Выходит, коронавирус у него не подтвержден. У него пневмония. Но сейчас вроде бы со здоровьем все нормально», — приводит слова Дмитриева сайт «МК».

По словам директора Лещенко, он почувствовал недомогание после того, как вернулся с гастролей по Канаде и США. Певец пытался вызвать врача к себе в загородный дом, но никто не приехал. Тогда 78-летний артист поехал в Коммунарку самостоятельно. Дмитриев заметил, что певец плохо себя чувствовал уже в Америке, но продолжил выступать.

«Мы не могли не полететь за океан, все билеты были проданы, хотя в мире уже началась эпидемия, — пояснил он. — А когда мы вернулись в Москву, Леву постоянно приглашали то на одну передачу, то на другую. Он все объяснял, что только что с гастролей, что плохо себя чувствует. Но никто и слушать не хотел, уговаривали. А Лева такой человек — безотказный».

Представитель Лещенко также раскритиковал знаменитостей, которые обвинили его в несоблюдении изоляции. В середине марта Лещенко посетил мероприятие по случаю дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого.

После того, как стало известно о госпитализации артиста в Коммунарку, пользователи сети, в том числе телеведущая Ксения Собчак, предположили, что он мог заразить других гостей.

«У меня обостренное чувство справедливости, поэтому хочу ответить всем, кто кричит в адрес Левы: да, как он мог, больной, ходить на телевидение, на вечеринки к друзьям, на концерты? Вот Пласидо Доминго никто не упрекнул в том, что он по просьбе зрителей вышел на сцену. На Леву же все накинулись как из подворотни, — отметил Дмитриев. — Был день рождения у сестры Игоря Крутого, куда Лева заехал на 20 минут, поздоровался и уехал. И Олег Газманов сказал, мол, он теперь сидит дома и с ужасом ждет, когда после встречи с Лещенко у него начнется коронавирус».

Ранее директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал StarHit, что у артиста обширная пневмония и ему «то лучше, то хуже». По его словам, врачи не могли понять природу его пневмонии. При этом он уточнил, что состояние Лещенко стабилизировалось, прямо в больничной палате он работал над новым музыкальным материалом.

«Условия пребывания в Коммунарке его полностью устраивают, — отметил Гайдель. — Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное».