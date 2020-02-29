Несмотря на скандал: российский фильм взял приз на Берлинале

Стали известны лауреаты юбилейного — 70-го — Берлинского международного кинофестиваля, который проходит в столице Германии с 20 февраля по 1 марта. Главный приз Берлинале-2020 получила лента «Зла не существует» Мохаммада Расулофа — ей достался «Золотой медведь» как лучшему фильму года. Сам иранский режиссер на церемонии не присутствовал: с 2017-го ему запрещено покидать страну и заниматься кинематографом, а уже в 2019-м суд приговорил его к году тюрьмы (позднее он обжаловал данное решение, однако незадолго до триумфа своего творения в Берлине, согласно DW, апелляция была отклонена) за «сговор, угрожающий национальной безопасности, и пропаганду против государственной системы».

«Зла не существует» рассказывает четыре истории, в которых, в частности, размышляется об убийстве, смертной казни и выражении личной свободы при деспотичном режиме.

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В то же время «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения на Берлинале-2020, председателем жюри которого был назначен известный британский актер Джереми Айронс («Оскар» за роль в «Изнанке судьбы»), был вручен скандальному фильму «ДАУ. Наташа» российского режиссера Ильи Хржановского: приз получил оператор картины Юрген Юргес.

«Наташа», одна из десяти лент проекта Хржановского (о нем «Газета.Ru» ранее писала подробнее), которой ранее Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение по причине содержания в ней материалов, пропагандирующих порнографию, произвела на ознакомившихся с ней в Берлине неоднозначное впечатление. Недовольство критиков среди прочего вызвали якобы имевшие место быть психологическое насилие и харассмент по отношению к актерам на съемках, а также общая жестокость картины.

Так, к примеру, в Berliner Morgenpost по поводу фильма написали, что «ДАУ. Наташа» годится разве что как предостережение против просмотра других проектов цикла Хржановского».

«Смотреть на все это совершенно ужасно, но еще больше угнетает растерянность, которую этот фильм вызывает после получаса просмотра. К чему все это? Зачем эти болтовня, пьянство и крики, зачем эта жестокость?» — отметил автор статьи.

Призом за режиссеру в Берлине был награжден Хон Сан-су, автор драмы «Женщина, которая убежала». Южнокорейский постановщик является завсегдатаем крупных международных кинофестивалей, однако ранее ни на Берлинале, ни, например, в Каннах не побеждал. Что примечательно, «Серебряный медведь» достался кинематографисту спустя несколько недель после триумфа его соотечественника на «Оскаре», где лента «Паразиты» Пон Чжун Хо взяла награды в четырех номинациях, включая «Лучший фильм».

Гран-при жюри Берлинале-2020 ушел «Никогда, редко, иногда, всегда» Элиза Хиттман. Драма обращается к истории девушек-тинейджеров из Пенсильвании, которые отправляются в Нью-Йорк, чтобы прервать нежелательную беременность одной из них.

Приз за лучший сценарий, в свою очередь, достался братьям Дамиано и Фабио Роберто Д'Инноченцо, создателям «Плохих сказок». Их фильм на Берлинском кинофестивале назвали «удивительно зрелой работой».

Что касается актерских наград, то они были вручены Элио Джермано и Пауле Бер, которых признали лучшими актером и актрисой соответственно. Джермано сыграл в картине «Я хотел спрятаться», которая рассказывает об итальянском художнике Антонио Лигабуэ, тогда как Бер снялась в «Ундине», переосмысляющего легенду об одноименном мифологическом существе фильме про девушку, которая работает музейным гидом в Берлине.