«Топ Ган», советский Супермен и другие трейлеры недели

«Топ Ган: Мэверик» («Top Gun: Maverick»). Премьера в России — 16 июля 2020

«О его подвигах слагают легенды», — напоминает трейлер продолжения культового боевика «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли. В фильме актер вернется к роли летчика спустя 34 года после первой картины. В двухминутном ролике зрителям успели продемонстрировать все заслуги главного героя: лихой пилотаж и высокоскоростные полеты. К счастью, фирменные очки-авиаторы Круз носить точно не разучился.

«Супермен: Красный сын» («Superman: Red Son»). Премьера в 2020 году

В трейлере предстоящего анимационного фильма DC по мотивам одноименного комикса «Супермен: Красный сын» капсула с младенцем с планеты Криптон приземлилась не в США, а на территории Украины времен Советского Союза в середине 50-х годов. В коротком видео Бэтмен ходит в шапке-ушанке, а Сталин загадочно стоит у камина. Вот таким образом, по мнению создателей картины, кардинально иная среда может повлиять на становление супергероя и на его набор ценностей.

«Стрельцов». Премьера в России — 16 апреля 2020

Совсем недавно в прокат вышел байопик о легендарном вратаре Льве Яшине, а на подходе — очередная спортивная драма, но уже с Александром Петровым в главной роли. Фильм «Стрельцов» посвящен советскому футболисту Эдуарду Стрельцову, получившему прозвище «русский Пеле», и, судя по трейлеру, сконцентрируется на главных моментах его биографии: в 17 лет он стал нападающим сборной СССР, а через два года после этого — олимпийским чемпионом. Однако незадолго до чемпионата мира его обвинили в совершении преступления и отправили в тюрьму на пять лет.

«Союз спасения». Премьера в России — 26 декабря 2019

Качественный трейлер — это уже половина дела, а у исторической драмы о декабристах Андрея Кравчука «Союз спасения» он вышел уж точно эффектным. Производством ролика для международного проката занималась лос-анджелесская студия Mocean, известная по работе над фильмами «Мстители: Война бесконечности», «Капитан Марвел», «Холодное сердце 2», «Апокалипсис сегодня» и многими другими. Главные роли сыграли Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский и Антон Шагин.

«На высоте» («In the Heights»). Премьера в России — 25 июня 2020

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер киноадаптации бродвейского мюзикла «На высоте». Картина расскажет о жителях латиноамериканского района в Нью-Йорке. По сюжету харизматичный владелец винного погреба Уснави (Энтони Рамос) мечтает переехать в Доминиканскую Республику. Режиссером фильма выступил Джон М. Чу, известный по франшизе «Шаг вперед» и ленте «Безумно богатые азиаты».

«Оленьи рога» («Antlers»). Премьера в России — 16 апреля 2020

Режиссер фильмов «Недруги» и «Черная месса» Скотт Купер представил финальный трейлер к своему новому хоррору «Оленьи рога». Согласно сюжету, ученик школы обнаруживает нечто странное у себя дома, однако не решается сразу же рассказывать о находке взрослым. Однако со временем странное поведение ребенка привлекает к себе внимание его преподавательницы, которая вместе с братом-полицейским обнаруживает, что дома у мальчика действительно обосновалось потустороннее зло.

«Соната» («The Sonata»). Премьера в 2020 году

Компания Screen Media представила трейлер триллера Эндрю Десмонда «Соната». В видео молодая скрипачка переезжает в унаследованный от отца особняк, где обнаруживает в нотах таинственные символы, которые вызывают темные силы.