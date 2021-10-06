Агентство S&P прогнозирует улучшение финансовых показателей «Роснефти»

Международное кредитное рейтинговое агентство S&P опубликовало отчет, в котором говорится о том, что агентство ожидает улучшения финансовых показателей российской нефтяной компании «Роснефть» до 2023 года.

Аналитики S&P считают, что «Роснефть» сможет сохранить положительный свободный денежный поток, а также улучшить показатели долговой нагрузки. В 2021 году компания показала лучшую в своей истории чистую прибыль, которая составила 382 млрд рублей. Общий финансовый долг «Роснефти» в первом полугодии 2021 года снизился на 6%, а показатели EBITDA уменьшились до 1,7х.

По мнению аналитиков агентства, «Роснефть» будет наращивать производство углеводородов. В первом полугодии показатель добычи составил 93,3 млн тонн. Это больше, чем у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni, TotalEnergies и других компаний. Также «Роснефть» нарастила показатели добычи газа до 20%, в будущем компания планирует увеличить долю газа до 25%. Это становится возможным благодаря проектам «Роспан» и «Харампур».

«Мы сконцентрированы на реализации крупных проектов с высоким уровнем маржи и высококачественными запасами. В ходе реализации флагманского проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае «Роснефть» приступила к строительству основных объектов инфраструктуры. Во втором квартале на газовом проекте «Роспан» были запущены две технологические линии, которые обеспечили значительный прирост добычи. В результате предприятие стало крупнейшим активом Компании по объему производства газа», — сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин по итогам отчетности за второй квартал.

Аналитики S&P отмечают роль «Роснефти» в обеспечении роста российской экономики. По их мнению, компания меньше подвержена рискам энергетического перехода по сравнению с другими крупными международными компаниями. Это связано с тем, что «Роснефть» первой из российских компаний утвердила план по углеводородному менеджменту, который включает в себя предотвращение прямых и косвенных выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента, сокращение интенсивности прямых и косвенных выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, нулевое рутинное сжигание попутного газа.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что акции «Роснефти» достигли нового исторического максимума.