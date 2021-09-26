Зампред «Новатэка» заявил, что уладил предъявленные ему США налоговые претензии

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй заявил в своем микроблоге в Twitter, что сумел уладить все предъявленные ему в США налоговые претензии, но считает их необоснованными и своей вины не признает.

«Дорогие друзья и коллеги. В четверг мне предъявили необоснованные налоговые обвинения, которые я уже уладил в рамках добровольной программы, но вины своей не признал. Я буду изо всех сил бороться с этими обвинениями и продолжу, как обычно, обсуждать газовые темы», — написал он.

Накануне стало известно, что Джитвэя арестовали в американском штате Флорида по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн. Сообщалось, что он скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов.

Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.