В Минсельхозе исключили вероятность дефицита гречки

Запасы гречки в России достаточны, вероятность дефицита исключена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ.

«Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га», - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ со ссылкой на Росстат появилась информация о том, что розничная цена на гречку впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее заявила, что рынок гречневой крупы в России не испытывает дефицита. Она отметила, что правительство второй год следит за ценами и доступностью этой крупы в стране.

В 2020 году гречка выросла в цене почти в два раза и стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. Основной причиной скачка цен стал ажиотажный спрос на крупу в начале пандемии коронавируса, когда россияне при подготовке к режиму самоизоляции скупали товары с длительным сроком хранения.