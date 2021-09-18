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Россияне более чем на четверть увеличили число покупок с доставкой

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Число покупок с оформлением доставки на дом за восемь месяцев 2021 года увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом средняя стоимость покупки уменьшилась на 3% — до 5 145 руб.. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Отмечается, что пик заказов с курьерскими услугами пришелся на март: россияне больше всего скупали подарки для женщин (в честь 8 марта), а также оплачивали доставку цветов. Средний чек в этот месяц составил 5 395 руб. (в феврале — 5 321 руб.), операций по оплате заказов с доставкой в марте стало больше на 17% по сравнению с февралем.

В августе доставка на дом также пользовалась особой популярностью. Так, средний чек в этом месяце относительно июля вырос на 15% и составил 5 548 руб.

Ранее сообщалось, что Wildberries начал продавать безрецептурные лекарства.

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