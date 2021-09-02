Второй танкер типа «Афрамакс» спустили на воду на судоверфи «Звезда»

Российский «зеленый» танкер типа «Афрамакс» спустили на воду со стапеля Судостроительного комплекса «Звезда». Это второе судно серии из 12 крупнотоннажных танкеров дедвейтом 114 тысяч тонн.

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировали с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности.

Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

Длина судна составляет 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.

В настоящее время танкер отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний: работы по проверке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к ходовым испытаниям и передаче заказчику.

На сегодняшний день в портфеле ССК «Звезда» – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу АО «Роснефтефлот» (профильное дочернее общество НК «Роснефть»).