ВТБ повысил ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 18 августа повысит ставки по основным ипотечным программам, сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитной организации. По кредитам на новостройки, готовое жилье и рефинансирование базовая ставка увеличится на 0,4 процентного пункта.

В настоящее время базовая ставка в ВТБ по кредитам на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке составляет 8,8%, а ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков — 8,2%. После пересмотра она увеличится до 9,2% (без учета скидок за электронную регистрацию сделки, первоначальный взнос от 50% и других дисконтов) и до 8,6 % годовых соответственно. Для тех клиентов, которые уже подали заявку на ипотеку, ставки с 18 августа не изменятся, уточнил один из собеседников издания.

Представитель ВТБ также рассказал, что банк не исключает изменения ставок по ипотеке, но окончательное решение объявит позднее.

Стоит отметить, что ВТБ стал первым из топ-5 банков по выдачам ипотечных кредитов, который решил поднять ипотечные ставки после июльского решения ЦБ поднять ключевую ставку до 6,5%.

23 июля Банк России (ЦБ) поднял ключевую ставку сразу на 1 пп, до 6,5 из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий. Это отразится на доходности вкладов и стоимости кредитов. Вслед за решением ЦБ некоторые банки начали пересматривать ставки по ипотеке.