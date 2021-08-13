Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
У берегов Калифорнии заметили меняющую форму рыбу 19:29
Бывшая жена Мамаева заявила, что считает Павла врагом 19:26
Мледенец в США застрелил мать, пока она общалась с коллегами по видео 19:24
Опрос выявил, что темнокожие и представители ЛГБТ чаще других интересуются криптовалютой 19:21
Родители опознали тело российского туриста Рагина, который пропал в Турции 19:13
Тренер Непомнящий: для некоторых «Краснодар» был инородным телом 19:11
В России предложили учредить новый праздник 19:11
Александр Емельяненко рассказал о своем самом продолжительном запое 19:03
Генсек НАТО заявил, что альянс усилит поддержку правительства Афганистана 19:02
Рослесхоз: пройденная огнем площадь лесов в Якутии составляет более 7 млн гектаров 18:58

ВТБ повысил ставки по ипотеке

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банк ВТБ с 18 августа повысит ставки по основным ипотечным программам, сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитной организации. По кредитам на новостройки, готовое жилье и рефинансирование базовая ставка увеличится на 0,4 процентного пункта.

В настоящее время базовая ставка в ВТБ по кредитам на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке составляет 8,8%, а ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков — 8,2%. После пересмотра она увеличится до 9,2% (без учета скидок за электронную регистрацию сделки, первоначальный взнос от 50% и других дисконтов) и до 8,6 % годовых соответственно. Для тех клиентов, которые уже подали заявку на ипотеку, ставки с 18 августа не изменятся, уточнил один из собеседников издания.

Представитель ВТБ также рассказал, что банк не исключает изменения ставок по ипотеке, но окончательное решение объявит позднее.

Стоит отметить, что ВТБ стал первым из топ-5 банков по выдачам ипотечных кредитов, который решил поднять ипотечные ставки после июльского решения ЦБ поднять ключевую ставку до 6,5%.

23 июля Банк России (ЦБ) поднял ключевую ставку сразу на 1 пп, до 6,5 из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий. Это отразится на доходности вкладов и стоимости кредитов. Вслед за решением ЦБ некоторые банки начали пересматривать ставки по ипотеке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
«Мама плачет постоянно»: как в Керчи переживают второе наводнение
Не успевшие оправиться после июньского потопа жители Керчи просят власти о помощи
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
В России предложили учредить новый праздник
Известные стендап-комики записали видео в поддержку арестованного за шутку Мирзализаде
Врач в Новокузнецке отказалась назначать лечение пациентке с температурой
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек
Новости и материалы
У берегов Калифорнии заметили меняющую форму рыбу
Бывшая жена Мамаева заявила, что считает Павла врагом
Мледенец в США застрелил мать, пока она общалась с коллегами по видео
Опрос выявил, что темнокожие и представители ЛГБТ чаще других интересуются криптовалютой
Родители опознали тело российского туриста Рагина, который пропал в Турции
Тренер Непомнящий: для некоторых «Краснодар» был инородным телом
Александр Емельяненко рассказал о своем самом продолжительном запое
Генсек НАТО заявил, что альянс усилит поддержку правительства Афганистана
Рослесхоз: пройденная огнем площадь лесов в Якутии составляет более 7 млн гектаров
Дерматолог рассказала, какой крем может быть опасен для здоровья
Брат сдавшего положительный допинг-тест триатлониста тоже отстранен от соревнований
Военный эксперт считает, что талибы* могут взять Кабул за сутки
Ученые назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Сатанистка из Москвы обвинила в преступлениях напарника
Милонов рассказал, почему у России мало шансов получить право на проведение ОИ-2036
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых предметов музея
МИД раскрыл планы по эвакуации сотрудников посольства России из Афганистана
В ISU создали правила для транс-персон в фигурном катании
Все новости
Двойники и голограммы: сколько стоит создать свою виртуальную копию
Российские компании раскрыли стоимость производства цифровых обликов людей
«Летние спортсмены заждались»: Олимпиада может пройти в России
Несколько российских городов готовят заявку на проведение Игр
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Ливни, потопы и смерчи: Юг России оказался во власти опасного циклона
В Анапе и Новороссийске введен режим ЧС из-за предстоящих ливней
Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку
Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами
«Клетки становятся менее подвижными»: как коронавирус бьет по фертильности
Андролог: витамин D улучшит качество спермы после перенесенного COVID-19
«Уничтожим врага прежде, чем он нас увидит»
Атомные авианосцы ВМС США получат «авиационное крыло будущего»
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд
Рассердившую Лукашенко журналистку «Би-би-си» вышлют из России
«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»
Москва напомнила, кто был инициатором разрыва отношений с Тбилиси
Дважды обогнул Землю: ученые прошли по следам мамонта
Бивень мамонта позволил отследить его путь от рождения до смерти
5G-сети в России оказались неполноценными
Почему современные сети 5G оставляют телефоны незащищенными
Началась эвакуация: последствия наводнения в Керчи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях