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Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $500 за тысячу кубометров

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Sergei Chuzavkov/AP

В Европе цена газа на спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) повысилась до рекордных $480 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость газа «на день вперед» на хабе Title Transfer Facility, который является самым ликвидным в европейских странах, увеличилась на 5%, до $484.

Отмечается, что цены на газ на европейском рынке вскочили в начале недели. В конце июля стоимость газа составляла около $360 за 1000 кубометров.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Игорь Ананских, комментируя готовность газопровода «Северный поток — 2» на 99%, заявил, что это событие — «очень большое и важное дело для Европы» в связи с тем, что проходящий по дну Балтийского моря газ значительно дешевле, чем тот, который поступает через газовую систему Украины и Польши. По словам парламентария, все ждали этого момента, «чтобы можно было дешевле покупать газ без посредников».

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