Эксперты выяснили, насколько выросла стоимость школьного набора в России

Траты родителей в России на минимальный школьный набор выросли на 13%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс», крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

На сбор ребенка в школу может уйти 12,9 тыс. руб.

«Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 руб., что на 13% выше, чем в прошлом году», — уточнили аналитики.

Эксперты изучили средние чеки по всей России за 1 — 15 июля этого года и прошлого.

Средний чек по набору первоклассника стал дороже на 6%, до 690 руб., школьному дневнику — на 3%, до 107 руб., пеналу — на 31%, до 728 руб.

Также выяснилось, что набор тетрадей подорожал на 6%, достигнув 306 руб.

«Как правило, большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь. Однако в июле этого года объем продаж детской одежды меньше в сравнении «год к году» из-за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса», — добавили авторы исследования.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект будет проверять домашнее задание российских школьников.