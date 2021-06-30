Эксперт объяснил статью чешского журналиста о «Северном потоке — 2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал статью чешского журналиста Адама Черны о том, как помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, риторика оппонентов строительства газопровода изменилась. Раньше критики «Северного потока — 2» были против его строительства, а теперь, когда возведение газопровода стало лишь вопросом времени, они требуют прописать условия, которые бы обременили его.

«Когда это не удалось, они переключаются на следующую стадию — на эксплуатацию. То есть, когда понятно, что их предыдущие усилия не увенчались успехом, они предлагают: давайте какие-то условия пропишем, то есть обременения для этого газопровода, — рассказал Юшков.

Эксперт добавил, что реализация проекта происходит в исключительной экономической зоне и эксплуатируется по общеевропейским законам.

«В европейских законах нет положения о том, что если нам нравятся действия страны-поставщика, тогда мы разрешаем использовать газопровод, а если нам не нравится политика страны-поставщика, тогда мы запрещаем или ограничиваем. Я думаю, что это довольно фантастический сценарий», — подытожил специалист.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее чешский обозреватель Адам Черны опубликовал статью, в которой назвал условия для завершения строительства «Северного потока — 2».