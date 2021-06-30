В Госдуме оценили предложенную Центробанком новую пенсионную реформу

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что предложение Центробанка, разработанное совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ), по реформе пенсионной системы, будет слабо реализовано, если параллельно с ним не вести разъяснительную работу и не вводить «стимулирующие инструменты». Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Во-первых, пенсионной реформой это назвать нельзя. Во-вторых, уже на протяжении нескольких лет Центральный банк в связи с тем, что накопительная пенсия заморожена, пытается вместе с негосударственными пенсионными фондами и Минфином сделать ее добровольной для того, чтобы дать дополнительный источник дохода для негосударственных пенсионных фондов», — сказал он.

Также Нилов посчитал ошибкой принятое решение о том, чтобы в системе обязательного пенсионного страхования была накопительная пенсия. Она должна была быть сразу добровольной, добавил он.

Ранее Центробанк и негосударственные пенсионные фонды подготовили новую пенсионную реформу. Концепция призвана стимулировать россиян быть активнее при накоплении пенсии.