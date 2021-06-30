В Чехии рассказали, как «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»

Чешский обозреватель Адам Черны опубликовал в колонке для портала iRozhlas статью, в которой назвал способ «выбить стул» из-под проекта «Северный поток — 2».

По словам журналиста, Запад должен найти вариант, при котором Украина не окажется в политико-экономической яме после того, как будет запущен газопровод. Вместе с этим Черны добавил, что останавливать строительство магистрали нельзя, так как это обернется исковыми требованиями по возмещению миллиардов долларов, которые были потрачены на строительство «Северного потока — 2».

«Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жесткие условия пользования им», — считает автор.

По мнению Черны, таким образом удастся связать «Северный поток — 2» с политическим контекстом и гарантировать, что РФ не станет использовать газопровод для оказания давления на Украину.

Германия, как считает журналист, также могла бы связать запуск проекта с планами по оказанию поддержки энергетической независимости Украины.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума завил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение полутора-двух месяцев.