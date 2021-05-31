Белоусов рассказал о введении пособий для борьбы с бедностью в России

Система господдержки бедных в России в ее нынешнем виде пока не покрывает всех нуждающихся, однако эта проблема в ближайшее время будет решена путем введения адресных пособий. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

По его словам, проблему бедности в России можно решить только введением адресных пособий для граждан, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Для системного решения этого вопроса планируется создание «социального казначейства». Эта система будет точно определять категории граждан, нуждающихся в помощи, и быстро доводить ее до них.

»[Система] прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее. И настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи, — это основная задача, которая, я думаю, будет решена в самое ближайшее время», — сказал Белоусов.

Ранее Министерство труда России опубликовало правила получения новых выплат для малообеспеченных семей. Согласно ему, пособие получат женщины, вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности.