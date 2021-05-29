Россия одобрила Air France новый план полетов в Москву

Россия одобрила новый план французской авиакомпании Air France на полеты по маршруту «Париж-Москва» в обход Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Да, у нас есть разрешение с этих выходных», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Air France возобновила рейсы по маршруту «Париж-Москва» после трехдневного перерыва. Последние три дня по маршруту летала российская компания «Аэрофлот». Накануне самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. Позже этот инцидент объяснила Росавиация. Также о ситуации высказались в Кремле.

Отношения Европы и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, после чего были задержаны летевшие этим рейсом белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса.