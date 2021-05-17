СМИ: Голикова предложила Путину расширить область применения материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой расширить область применения материнского капитала. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник.

По ее мнению, следует скорректировать существующие правила по двум направлениям, а именно. Первое — дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только по истечении трех лет). Второе — разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

При согласии главы государства Татьяна Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения.

В Минтруде заявили, что пока поручений по подготовке указанных изменений не поступало. Вместе с тем в ведомстве отметили, что работа по расширению возможностей для семей-получателей материнского капитала ведется постоянно. В частности, ранее были упрощены распоряжение средствами для строительства жилья, а также процедура рефинансирования ипотеки.