Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

По ее словам, такое решение принял оперативный штаб. Регулярное авиасообщение также будет ограничено двумя рейсами в неделю. Тем не менее, Голикова допустила, что перелеты возобновятся, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится.

Кроме того, туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию.

«Я хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию, и если ситуация в Турецкой Республике... стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан», — сказала Голикова.

В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом. 11 апреля подтвердились 50 тыс. случаев, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, умерли почти 34 тыс. пациентов.

Ранее о соответствующем решении оперативного штаба писал РБК со ссылкой на источники. В свою очередь, ТАСС заявлял, что российский оперативный штаб на данный момент не принял решение о закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией.