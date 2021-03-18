Официальный курс евро превысил 88 рублей
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 19 марта повысился на 1,15 руб. и составил 88,1173 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара увеличился на 55,63 коп. и достиг 73,6582 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 82,26 коп., до 80,1648 руб.
Накануне, 17 марта, сообщалось, что курс доллара увеличился до 73 рублей.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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