Мишустин подписал постановление о повышении пошлины на экспорт пшеницы

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта 2021 года с €25 до €50 за тонну. Документ размещен на сайте кабмина РФ.

Кроме того, с 15 марта ячмень и кукуруза будут облагаться пошлиной в €10 и €25.

Отмечается, что это решение поможет стабилизировать цены на указанную продукцию на внутреннем рынке. Ставка экспортной пошлины для ржи в рамках квоты останется нулевой.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В документе также говорится, что данное решение будет способствовать сокращению объемов экспорта, поможет переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за границу на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщало, что стоимость фьючерса российской пшеницы превысила $300 за тонну, последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года.