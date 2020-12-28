Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины
Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерские власти.
«Венгрия получила шесть до вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Венгрия получит образцы российской и китайской вакцин против коронавируса, чтобы протестировать их.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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