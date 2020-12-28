В ПФР рассказали, когда выплатят январские пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, как будет организована выплата январских пенсий. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства «Почте России», с сегодняшнего дня — в кредитные организации», — говорится в сообщении.

Отмечаются, что средства на выплаты пенсионерам будут поступать в банк с завтрашнего дня. Доставка для получающих средства по почте 3-го числа пройдет 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты будут осуществляться по обычному графику.

«До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января», — добавили в фонде.

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