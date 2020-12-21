Власти обяжут бизнес отвечать за утилизацию товаров и упаковки

Правительство согласовало основные принципы концепции расширенной ответственности производителя (РОП), сообщается на сайте кабмина.

Решение было принято в ходе заседания вице-премьера Виктории Абрамченко и рабочей группы по разработке новой концепции.

По словам Абрамченко, действовавший РОП «показал полную экологическую и экономическую стагнацию». В России население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, а предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов.

Согласно новой утвержденной версии, ответственность за уплату экологического сбора или утилизацию упаковки сохраняется на производителях товаров, так как именно они отвечают за ее состав и дизайн.

«В концепции совершенствования механизмов расширенной ответственности производителей, которую мы направили в правительство, прописано, что за упаковку должны платить производители товара», — заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Участники заседания отметили, что такое изменение на приведет к подорожанию потребительских товаров, а администрирование системы через цифровизацию и перевод отчетности в электронную форму не создадут административных барьеров для бизнеса.

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