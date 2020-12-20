«Аэрофлоту» не давали указаний о закрытии сообщения с Великобританией

Российская компания «Аэрофлот» не обладает информацией о приостановке авиасообщения между Россией и Великобританией, заявил представитель перевозчика Михаил Демин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Демина, решение о прекращении сообщения принимает правительственный штаб, авиакомпания информации о принятии такого решения не получала.

В настоящее время «Аэрофлот» является единственным российским перевозчиком, осуществляющим регулярные рейсы между Россией и Великобританией. Авиасообщение также обеспечивает британская British Airways.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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