Россияне готовятся скупать подарки на Новый год во время «Черной пятницы»

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Ожидающие начала «Черной пятницы» (27 ноября) россияне хотят купить во время акции подарки на Новый год и другие предметы из вишлиста. Об этом говорится в исследовании Rambler Group, которое имеется в распоряжении «Газеты. Ru».

Кроме новогодних подарков, которые хотят купить 26% опрошенных, люди намерены приобрести еду и напитки по скидкам (17%), а также бытовую технику и лекарства (по 15%), еще 12% хотят обновить гардероб во время действия «Черной пятницы», 7% — книги. Наименьшим спросом в период проведения акции пользуются мебель и товары для дома, а также косметика, украшения и аксессуары – 4%, 2% и 1% соответственно.

В ходе опроса выяснилось, что только одна десятая часть респондентов (11%) ждет наступления «Черной пятницы», еще 21% не слышали о такой акции, а остальные не следят за стартом глобальных распродаж. Притом большинство опрошенных признались, что хотят просто посмотреть товары по акции, не покупая их, 19% респондентов планируют четко придерживаться заранее составленного списка, а 7% допускают спонтанные покупки.

36% предпочитает совмещать офлайн- и онлайн-шопинг, 32% опрошенных собираются пойти в торговые центры, столько же – выбрали покупки в онлайне.

Исследование Rambler Group проводилось в период с 16 по 20 ноября включительно на портале «Рамблер». В нем приняло участие свыше 4 тысяч пользователей со всей России.

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