Глава «Газпром нефти» и президент Сербии дали старт работе нового комплекса на НПЗ компании НИС

Президент Сербии Александр Вучич и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков дали в среду, 18 ноября, старт работе комплекса «Глубокая переработка» на нефтеперерабатывающем заводе компании НИС в Панчево.

Модернизацию предприятия «Газпром нефть» ведет вместе с правительством страны, после того как в 2009 году стала совладельцем компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС). Как отмечается в пресс-релизе «Газпром нефти», новый комплекс позволит предприятию увеличить выпуск автомобильного топлива и начать первое в Сербии производство нефтяного кокса.

Теперь глубина переработки нефти на НПЗ в Панчево возрастет почти до 100% - это уровень лучших мировых нефтеперерабатывающих заводов. Годовой объем производства топлива вырастет почти на 40%. Характерно, что с началом работы «Глубокой переработки» НПЗ в Панчево откажется от производства мазута и дополнительно снизит влияние производства на окружающую среду.

Сегодняшнее событие президент Вучич назвал «большим днем для Сербии».

«Сегодня мы получили один из самых современных НПЗ в регионе. Новый комплекс повысит глубину переработки, увеличит производство топлива и укрепит положение НИС на рынке», — отметил он.

Вучич также выразил уверенность, что российско-сербское энергетическое сотрудничество продолжится: «Мы планируем дальнейшее развитие в последующие годы».

В свою очередь, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что комплекс глубокой переработки — это ключевой проект масштабной программы модернизации НПЗ Панчево, которая уже вывела завод на уровень лучших предприятий в Европе.

«Несмотря на сложную ситуацию на рынке, NIS продолжит развитие всех сегментов своего бизнеса — разведки и добычи, переработки и розничной сети АЗС, делая особый акцент на безопасности и экологичности производственных процессов», — подчеркнул Дюков.

Ввод нового объекта позволит также начать производство нового продукта — нефтяного кокса, используемого в металлургической и строительной отраслях, ранее импортировавшегося в Сербию.