Курс биткоина превысил $17 тысяч впервые с января 2018 года
Елизавета Мележенкова
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За минувший день цена биткоина возросла на 4%. Об этом сообщает РБК.
Так, его котировки на криптобирже Binance перевалили $17 тыс.
В сравнении с мартом, когда был зафиксирован минимум в $3,8 тыс., стоимость первой криптовалюты увеличилась на 350%.
Кроме того, цена криптовалюты впервые с 8 января 2018 года превысила психологический уровень в $16 тыс.
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