«Аэрофлот» возобновляет полеты на Кипр

Авиакомпания «Аэрофлот» с 22 ноября возобновляет рейсы в Ларнаку. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что въезд на Кипр будет разрешен только определенным категориям пассажиров (гражданам, обладателям вида на жительство и др.).

«Рейсы SU2072/SU2073 Москва-Ларнака-Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

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