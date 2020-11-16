«Аэрофлот» возобновляет полеты на Кипр
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Авиакомпания «Аэрофлот» с 22 ноября возобновляет рейсы в Ларнаку. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что въезд на Кипр будет разрешен только определенным категориям пассажиров (гражданам, обладателям вида на жительство и др.).
«Рейсы SU2072/SU2073 Москва-Ларнака-Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия возобновит авиасообщение с двумя странами