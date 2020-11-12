«Роснефть» расширяет продажи фирменного топлива Pulsar

Компания «РН-Востокнефтепродукт», которая входит в розничную сеть НК «Роснефть», расширяет реализацию фирменного топлива Pulsar 95 в ДФО. Ранее Pulsar 95 появился в продаже в Приморском крае, теперь реализация топлива с улучшенными характеристиками началась на ключевых АЗС в Хабаровском крае.

Топливо Pulsar производится с применением высокотехнологичного оборудования и реализуется на розничной сети «Роснефть» в 31 регионе России (от Санкт-Петербурга до Приморского края).

Фирменное топливо Pulsar – результат программы НК «Роснефть» по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебазового хозяйства, направленной, в первую очередь, на повышение потребительских качеств моторных топлив.

Топливо Pulsar содержит уникальные моющие компоненты, которые обеспечивают чистоту топливной системы и снижают образование отложений в бензиновых двигателях. Использование топлива с моющими компонентами увеличивает срок службы двигателя благодаря максимально эффективному сгоранию топливно-воздушной смеси, а также снижает расход топлива и токсичность выхлопа.

Бензин Pulsar полностью соответствует последним требованиям Всемирной Топливной Хартии, о чем свидетельствуют результаты испытаний, проведенные в Германии (г. Людвигсхафен). Pulsar обеспечивает:

а) 100% поддержание чистоты инжекторов в двигателях с прямым впрыском;

б) удаление до 84% имеющихся отложений на впускных клапанах уже за 60 часов работы (для автомобилей с пробегом при переходе с обычного бензина на Pulsar).

Результаты стендовых, квалификационных и лабораторных испытаний показали, что автомобильные бензины Pulsar соответствуют самым жестким требованиям мировых производителей автомобилей к качеству моторных топлив.