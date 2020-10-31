Россия вернулась в тройку главных экспортеров нефти в США

Россия спустя четыре месяца вернулась в тройку главных экспортеров нефти и нефтепродуктов в США в августе 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Основная доля российских поставок пришлась на нефтепродукты — экспорт нефти достиг всего 1,46 млн баррелей.

С начала года Россия поставила в США больше 130 млн баррелей, нефть из которых составила 17,5 млн баррелей.

Россия сместила с третьего места Саудовскую Аравию.

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