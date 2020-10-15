Кремль подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия приостановила финансовую помощь Киргизии, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва внимательно отслеживает происходящее в Киргизии.

Ранее о приостановке финансовой помощи Киргизии сообщила газета РБК со ссылкой на источники.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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