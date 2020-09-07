Меркель допустила санкции против «Северного потока — 2» из-за Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.

По его словам, канцлер считает, что надо обсудить все возможные варианты ответных действий на якобы отравление блогера.

Однако на данный момент невозможно предугадать, каким будет решение ФРГ по этому вопросу, добавил Зайберт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит рисков блокировки Германией строительства «Северного потока — 2».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».