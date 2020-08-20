Официальный курс евро составил 87,43 рубля
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Официальный курс евро, установленный на 21 августа, увеличился на 2,2 копейки и составил 87,4261 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Официальный курс доллара вырос на 53,19 копейки и достиг 73,7711 рубля.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 21 августа, увеличилась на 30,3 копейки, до 79,9159 рубля.
Узнать курсы иностранных валют можно на странице «Котировки».
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