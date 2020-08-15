Количество покупок россиян в интернете на фоне пандемии выросло в три раза

С января по июнь 2020 года на фоне пандемии коронавируса россияне совершили в три раза больше покупок в интернете по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка «Русский стандарт».

Отмечается, что в текущем году покупатели стали более внимательны к своим покупкам. Так, общий средний чек онлайн-покупок сократился на 22% и составил 1 673 руб.

В этот же период доля интернет— эквайринга составила 67%, в 2019 году — лишь 32%.

Больше всего в 2020 году россияне оставляли деньги в магазинах одежды (средний чек там составил 2 273 руб.) и в супермаркетах (средний чек достиг 2 267 руб.).

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