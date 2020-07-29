Доставка онлайн-заказов в РФ из-за рубежа может сократиться до одного дня

«Почта России» представила российскому правительству новую схему развития трансграничной торговли, которая позволяет использовать таможенные склады для доставки интернет-покупок из-за границы. О этом сообщает ТАСС.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что благодаря данной схеме минимальный срок доставки зарубежного товара покупателю может сократиться до одного дня.

В настоящее время доставка через таможенные склады возможна только в B2B сегменте. На данных складах зарубежные товары хранят в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС. По замыслу «Почты России», если сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет-торговли, это позволит зарубежным продавцам создать на территории России товарный запас, что, в свою очередь, в разы сократить срок доставки заказов.

На сегодняшний день сроки доставки составляют 2-3 недели.

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