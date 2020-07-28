В России готовят «план Б» для бизнеса в случае второй волны COVID-19
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором готовит «план Б» для предприятий на случай второй волны коронавируса, передает РИА «Новости».
По словам Евтухова, запасной план действий разрабатывается, чтобы не допустить нового закрытия бизнеса из-за пандемии.
Евтухов отметил, что ведомства создают такие механизмы и такие решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые санитарные требования.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские ученые и специалисты пока не видят предпосылок для появления второй волны коронавирусной инфекции в России.
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