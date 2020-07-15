ЕС разрабатывает план на случай второй волны коронавируса

Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны коронавируса, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики, пишет ТАСС.

«В случае если в отдельных регионах мы окажемся вынуждены сдерживать пандемию, мы будем это делать эффективно, чтобы не допустить повторного введения глобального карантина и новой остановки экономики», — приводятся слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес.

В Европе коронавирусом заразились 2,6 млн, выздоровели 1,5 млн, погибли почти 200 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тыс. человек.

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