Сотрудника Минпромторга задержали по обвинению во взятке

Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали по обвинению во взятке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — также приводятся слова старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.

В Минпромторге сообщили, что Гайрбеков «оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего».