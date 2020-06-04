Сотрудника Минпромторга задержали по обвинению во взятке
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова задержали по обвинению во взятке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
«Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — также приводятся слова старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.
В Минпромторге сообщили, что Гайрбеков «оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего».