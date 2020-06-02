В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Ранее кабмин ввел сообщил, что ввел временный запрет на импорт топлива в целях обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Как уточнили в службе, запрет будет действовать со 2 июня по 1 октября текущего года. Однако профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.

Также в ФТС отметили, что запрет на импорт не распространяется на топливо, которое перемещается через Россию транзитом; содержится в технологических емкостях и используется в целях эксплуатации в пути следования. Кроме того, исключением является топливо, ввезенное в страну до вступления в силу запрета и используемое россиянами в личных целях.

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